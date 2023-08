"Riaprire la sede giudiziaria" Il sindaco di Assisi Proietti si appresta a dare battaglia

Il sindaco Stefania Proietti, insieme all’amministrazione comunale, annuncia che si batterà per la riapertura della sede giudiziaria di Assisi (la sede distaccata del tribunale era stata soppressa nel 2012), insieme ai sindaci degli altri comuni umbri che si impegnano per lo stesso obiettivo. Il sindaco ricorda come il Comune di Assisi in questo campo si sia mosso sin dal marzo 2022 per richiedere la riapertura della sede distaccata del tribunale partecipando all’avviso pubblico per presentare le manifestazioni d’interesse all’apertura di uffici di prossimità emanato dalla Regione Umbria nell’ambito del progetto proposto dal Ministero della Giustizia. Il Comune di Assisi aveva allora partecipato all’avviso, mettendo a disposizione anche proprio personale e una sede di proprietà comunale a Santa Maria degli Angeli, pur di ottenere la riapertura della sede del tribunale soppressa, condividendo il progetto anche con i Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica che con Assisi rappresentano un bacino di oltre 62mila abitanti. "Crediamo fortemente che i servizi di prossimità siano sempre più necessari per i cittadini e rappresentino un modo per ridurre la burocrazia e accorciare i tempi di risposta verso gli utenti - spiega Proietti - per questo ci eravamo attivati partecipando al bando ministeriale. Da allora però non abbiamo saputo più nulla fino all’annuncio del disegno di legge depositato dalla Regione per ridefinire le sedi distaccate dei tribunali. Ben venga l’azione da parte della Regione Umbria con la presentazione del disegno di legge nel quale chiede la revisione della geografia giudiziaria, purché voglia portare avanti un disegno organico e complessivo per tutte le sedi distaccate dei tribunali in Umbria, e non lasci indietro Assisi e altre città".