Riapre la piscina comunale Dal primo agosto tutti in vasca

Dopo oltre un anno di chiusura, finalmente il primo agosto riapre la piscina comunale la cui gestione è stata nuovamente affidata alla Uisp. Da settembre riprenderanno anche tutte le attività di corsistica per grandi e bambini come corsi di nuoto, corsi di fitness in acqua, nuoto libero. Per tutte le informazioni è a disposizione il numero di telefono dedicato 0763390007 o in alternativa si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] "Ci scusiamo con tutti i cittadini – affermano il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e l’assessore allo Sport, Carlo Moscatelli – per i ritardi accumulati e per i disagi che in questi mesi hanno dovuto sopportare gli appassionati di nuoto. La loro comprensibile rabbia e frustrazione è anche la nostra perché per mesi siamo rimasti imbrigliati in lungaggini burocratiche sulla riattivazione della fornitura di gas che non sono dipese dalla nostra volontà e che hanno dilatato i tempi della riapertura. A questo si sono aggiunti una serie di imprevisti che purtroppo non mancano quando si va a intervenire su una struttura datata. Non è però mai mancato l’impegno per riconsegnare l’impianto alla città dopo le criticità emerse con l’ultima gestione che è stata condizionata anche dai problemi del post pandemia. Negli ultimi tre anni sono stati effettuati sulla piscina lavori per circa 360mila euro con interventi che hanno riguardato manutenzione straordinaria delle tubature, impianto di filtrazione dell’acqua, centrale termica, impianto di trattamento dell’aria e impermeabilizzazione della copertura. Ora l’impianto può finalmente riaprire i battenti e la nuova gestione sta già programmando tutta l’attività". "Ringraziamo l’amministrazione comunale per la fiducia accordata – dicono dalla Uisp Medio Tevere Aps – la nostra associazione ha una esperienza trentennale ed ha già gestito l’impianto di Orvieto".