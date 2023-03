Riapre la chiesa "Torniamo a casa nostra" Rifatti il pavimento, il tetto e gli impianti

Si lavora a pieno ritmo al cantiere della parrocchia dei santi Biagio e Savino. La chiesa del quartiere Birago, chiusa da un anno per lavori di ristrutturazione, deve essere pronta per domenica 24, quinta domenica del tempo di Quaresima, quando alle 17 il parroco don Luca celebrerà la messa alla presenza del vescovo Ivan Maffeis. "Non vedo l’ora - esclama don Luca, interpretando anche il sentimento dei tantissimi fedeli che ogni domenica affollano le panche della chiesa. Durante questi mesi abbiamo vissuto una piccola diaspora - racconta il sacerdote, che ha diffuso anche volantini informativi alle famiglie sulle novità che riguardano la vita parrocchiale - non è stato facile rinunciare a vederci tutti insieme agli stessi consueti appuntamenti domenicali o infrasettimanali, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: tra meno di due settimane potremo rientrare a casa nostra".

Gli interventi, auspicati a suo tempo dai parroci precedenti - don Orlando e don Umberto - erano diventati improrogabili: le crepe sul pavimento erano sempre più evidenti e il cedimento della copertura marmorea sugli strati sottostanti non lasciava presagire nulla di buono. "L’ultimo Consiglio per gli Affari Economici - spiega don Luca - non ha fatto altro che accogliere le istanze di una comunità che attendeva il tempo opportuno per prendersi cura fattivamente della sua chiesa, con occhio attento anche al risparmio energetico. In questo modo, oltre al pavimento, al tetto con le sue infiltrazioni e ad alcuni adeguamenti di tipo liturgico abbiamo potuto provvedere anche al riscaldamento, all’impianto luci e a quello audio. L’affresco per l’abside? Abbiamo trovato un gruppo di artisti. Ora sono impegnati in Burkina Faso. Appena tornano potranno dedicarsi a noi".

Silvia Angelici