Riapre la biblioteca comunale

FICULLE Riapre oggi la biblioteca comunale. Dopo l’importante intervento di ristrutturazione del teatro comunale, oggi teatro San Lorenzo, edificio unico con i locali della biblioteca, e grazie ad una serie di sinergie progettuali attivate dal Comune con il servizio civile universale, il tirocinio extracurriculare, le collaborazioni per i lavori di pubblica utilità, il Puc legato al reddito di cittadinanza, la spinta data dall’associazione Giovani “Welcome to Ficulle“ e la collaborazione di tutto il personale, la biblioteca riapre le sue porte per tre mattine e un pomeriggio a settimana ed un totale di undici ore settimanali. Per ora saranno due i locali a disposizione, quello adibito al prestito e quello a sala lettura, prenotabile anche come locale per piccoli lavori di gruppo.