Riapre il tratto di Marmore della Provinciale ’’79’’

TERNI – Riaprirà nel primo pomeriggio del 2 maggio il tratto di Marmore della strada provinciale "79 Ternana". La Provincia fa sapere infatti che "sono in via di ultimazione i lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la Sp 79 Ternana a Marmore (località Mazzelvetta), da dove il 20 marzo scorso era caduto un masso che aveva attraversato le carreggiate finendo sulla scarpata opposta". "A seguito dell’imminente conclusione dell’intervento della ditta incaricata – comtinua Palazzo Bazzani –, la presidente della Provincia e il consigliere delegato alla viabilità comunicano che nel primo pomeriggio di martedì 2 maggio la strada verrà riaperta alla circolazione veicolare. Sottolineano inoltre lo sforzo fatto per ripristinare in tempi rapidi la normale viabilità, in considerazione dell’importanza della strada per il traffico civile e commerciale e per i flussi turistici diretti verso Piediluco e la Cascata delle Marmore". I lavori hanno comportato una spesa di 200mila euro per l’installazione di barriere di protezione e reti paramassi su un fronte di circa 40 metri di lunghezza. Per motivi di sicurezza la Provincia aveva disposto la chiusura della strada al km 22+250, prevedendo una serie di percorsi alternativi.