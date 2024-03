Riapre il Baretto : "Un locale che fa anche aggregazione"

"Ha riaperto il Baretto, il locale del parcheggio di Piazzale Europa: un ritorno gradito quello di Valerio Galmacci. Fu infatti fra i primi gestori della pizzeria del Circoletto in via Leonardo da Vinci alla quale seguì anche l’avvio della ristorazione del “Laghetto del Circoletto” a Cenerente tuttora operante. Torna con l’intenzione non solo di fornire il servizio bar ma anche di essere occasione di aggregazione, soprattutto d’estate. Auguri ed in “bocca al lupo” per questa nuova attività". Lo scrive l’associazione FilosofiAmo.