Riapertura in anticipo ’Contessa’ percorribile forse già per le Feste

Torna sotto i riflettori la strada della ss452 “Contessa”, ormai prossima alla riapertura, prevista dalla tabella di marcia entro la fine del 2023 ma che potrebbe addirittura anticiparsi di un paio di settimane, per permettere il passaggio nel periodo natalizio. Gli imprenditori di umbri e marchigiani, tramite le rispettive associazioni di rappresentanza Confcommercio Umbria e Marche, cominciano ad organizzarsi in vista della riattivazione dell’arteria.

Gli incontri tra i dirigenti delle due associazioni (nella foto) sono in corso da tempo, per concretizzare un progetto di rilancio del territorio, che si svilupperà in tre filoni principali. Il primo è quello enogastronomico, a sostegno e valorizzazione delle attività ristorative e dei prodotti offerti dalla zona. Il secondo strizza invece l’occhio all’ampia proposta culturale del territorio, che spazia dall’archeologia al Rinascimento, con un particolare focus su Federico da Montefeltro. In ultimo, il terzo filone sarà orientato alla promozione di cammini, percorsi ed itinerari turistico culturali tematici. Un’idea, ancora in via di completa definizione, tanto ambiziosa quanto necessaria per questa zona dell’Italia compresa tra Umbria e Marche, che ha sofferto e non poco da un punto di vista turistico e commerciale la chiusura della ss 452; ora le associazioni cercheranno l’appoggio e il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni di riferimento delle due province, in modo da partire il più presto possibile per un aiuto concreto e immediato a tutte le realtà che abitano e vivono in questa zona.

La chiusura della “Contessa” per indispensabili ed urgenti lavori di ristrutturazione ed adeguamento ha confermato inoltre, in maniera inequivocabile, il ruolo fondamentale dell’arteria sul piano dei collegamenti regionali e interregionali, forse in passato non sempre adeguatamente compreso e condiviso. Dal fronte marchigiano, in particolare, si sta premendo infatti per una revisione del tracciato, essendo quello attuale considerato una “criticità” dai rimuovere del collegamento Fano-Roma viste le difficoltà lungo il percorso. A questo proposito si spinge per recuperare, anche se con anni di ritardo, il progetto predisposto nel 2008 dalla Fondazione Perugia. Argomento fatto oggetto di una iniziativa parlamentare da parte del senatore De Poli.