Riapertura del Tribunale C’è l’impegno anche della Regione

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il progetto di proposta di legge alle Camere per modificare il decreto legislativo on cui il Governo Monti, undici anni fa, soppresse il tribunale di Orvieto. Il provvedimento, si legge nel testo, punta a riattivare l’originaria sede di giustizia per ripristinare un servizio essenziale per la comunità e il suo territorio così da rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle esigenze socio economiche dei cittadini. L’obiettivo è anche quello di rispettare il principio di "giustizia di prossimità" ribadito dal Trattato sull’Unione europea, per il quale "l’amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini". Con la riattivazione del tribunale di Orvieto verrebbe garantita - si legge in una nota della Regione - "un’equa accessibilità dei cittadini alla giustizia, in rapporto all’estensione territoriale". L’atto condivide lo spirito di analoghe iniziative adottate da altre Regioni