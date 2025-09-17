Riapertura anticipata del ponte

TODI- Con l’avvio dell’anno scolastico ha riaperto il ponte sulla strada provinciale all’altezza di Pontenaia. Ha riaperto con due giorni di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista, il 15 settembre, giorno della prima campanella, e questo ha consentito alla popolazione scolastica, e non solo, di raggiungere il centro urbano senza ulteriori disagi. La strada alternativa, infatti, passando per la frazione di Fiore, è molto più lunga e scomoda e da quell’area che confina con la provincia di Terni provengono molti studenti che afferiscono ai due principali poli scolastici cittadini, il Liceo "Jacopone da Todi" e l’Istituto "Ciuffelli- Einaudi". Senza dimenticare che Pontenaia è sede degli impianti sportivi, dal palazzetto ai campi da tennis alla pista di atletica, e dunque il ponte è particolarmente transitato in tutta la giornata. Riapertura sì ma con dei limiti, che sono quelli del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I lavori, volti al ripristino delle condizioni di integrità strutturale e di sicurezza, non sono ancora conclusi: lo saranno entro l’inizio della stagione invernale. Un investimento complessivo di 500.000 euro che ha compreso anche un intervento al ponte della provinciale di Pontemartino, già concluso. E con alcuni tratti di viabilità riaperti – nel novero anche la provinciale in località Selvarelle, a Collevalenza, ma non ancora la strada del ponte di Montemolino, l’amministrazione comunale ha cercato di organizzare al meglio i trasporti scolastici, con le navette urbane gratuite che dovrebbero garantire l’arrivo, puntuale, degli studenti nei vari plessi e l’hub di Porta Orvietana che da neanche un mese ha un doppio, nuovo ascensore capace di trasportare le persone in pochi secondi, poco più di dieci, in via Termoli.

Susi Felceti