Riaperto lo svincolo di Amelia Ma i lavori ora si spostano verso quello di Narni-Capitone

Riaperto al traffico lo svincolo di Amelia, sul raccordo autostradale Terni-Orte, precedentemente chiuso in direzione Terni per lavori. Lo comunica Anas, insieme al fatto che dopo il 25 aprile sarà chiuso lo svincolo di Narni. "In corrispondenza dello svincolo è stato infatti ultimato un altro cantiere che ha consentito di completare circa un chilometro di nuova pavimentazione con asfalto drenante, pari a circa 8.000 metri quadrati – spiega Anas – L’intervento ha riguardato il risanamento profondo del corpo stradale per oltre 66 centimetri di profondità, con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche". "Dopo il ponte del 25 aprile – continua Anas – il cantiere si sposterà in prossimità dello svincolo di Narni ScaloCapitone, per risanare altri due chilometri di pavimentazione. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Narni ScaloCapitone per chi viaggia in direzione Nord. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita San Gemini". Il cronoprogramma prevede di accorciare il cantiere e riaprire la rampa dello svincolo entro tre settimane per poi completare il tratto restante entro giugno.