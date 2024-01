Riaperto il ponte in località Casanova tra Gabelletta e Maratta

TERNI - Riaperto ieri il ponte in località Casanova a completamento del collegamento viario Gabelletta-Maratta. "Nel mese di giugno, al nostro insediamento – ha sottolineato l’assessore Giovanni Maggi –, del nuovo ponte erano state realizzate le sole spalle laterali in cemento armato su cui avrebbero poggiato le travi in acciaio. A seguito di mancate autorizzazioni alla chiusura del Rato da parte delle Prefettura abbiamo potuto iniziare i lavori di posa in opere delle travi solo a metà settembre. In poco più di 4 mesi, ridotti a 3 mesi per un’ulteriore interruzione dei lavori di un mese per i ritardi dell’ultimazione di un cantiere Anas che non consentiva la chiusura della corsia sud del Rato, i lavori sono stati ultimati. Nulla di miracoloso ma un lavoro corretto fatto con professionalità e soprattutto in tempi coerenti (poco più di 60 giorni lavorativi) con la natura e la complessità dell’opera. Non c’è nulla da festeggiare ma c’è la consapevolezza di aver ben operato per ridare, alla città in generale e alla zona nord in particolare, il completo utilizzo un’opera viaria importante che, iniziata 10 anni fa, solo ora si può dire ultimata".