Riaperto il centro Arpal Fioroni: "Corsi al via Realtà molto preziosa"

"A seguito del completamento dei lavori di adeguamento e nel pieno rispetto del cronoprogramma – comunica l’assessore regionale Michele Fioroni - ieri il CFP, Centro di formazione professionale, dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro è stato riaperto e sono iniziati i corsi. Grazie all’impegno di Arpal e della Regione Umbria, che non si è mai fermato, abbiamo potuto garantire il normale svolgimento dell’anno scolastico in totale sicurezza, in una realtà importantissima contro la dispersione scolastica".