Revenge porn e diffamazione, l’ex fidanzato pubblica video intimi: è ai “domiciliari”

Perugia, 6 aprile 2023 – Si sarebbe difeso dicendo di essere stato aggredito, di essere stato derubato. Sparito il computer, niente cellulare. Come avrebbe potuto mandare lui gli sms di minacce alla ex fidanzata? Messaggi che la ragazza aveva iniziato a ricevere proprio alla fine della loro relazione. E quelle chat, rigorosamente anonime come i messaggi, dove la giovane veniva insultata e diffamata? Secondo quanto accertato dalla squadra mobile e gli investigatori del centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Umbria, dietro la sistematica persecuzione ci sarebbe un ragazzo di 24 anni, l’ex fidanzato della vittima, sufficientemente abile a nascondere la sua identità ai destinatari dei messaggi, tra sms, Whatsapp e Telegram, ma non a evitare che gli accertamenti tecnici portassero a lui.

Il 24enne è accusato di aver perseguitato la ex fidanzata, di averla ripetutamente diffamato, ma anche di aver diffuso, arrivando alla pubblicazione su siti internet, immagini sessualmente esplicite contro la volontà della ragazza. Una tipica azione di revenge porn. Per questo, il gip di Perugia, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Perché il fatto di sostenere di essere stato derubato e, come la giovane donna, di essere vittima di una sedicente organizzazione criminale interessata, chissà perché, alla loro storia sentimentale, non avrebbe retto agli accertamenti tecnici sui supporti che al giovane erano stati sequestrati già qualche mese fa. Le indagini della squadra mobile e degli esperti del centro per la sicurezza cibernetica della polizia postale sono partite in seguito alle denunce della presunta vittima, destinataria di numerosi sms dal contenuto minatorio, provenienti da un mittente anonimo.

Gli invii, aveva precisato la ragazza, coincidevano con la fine della relazione con il ragazzo. L’indagato, come detto, si era dichiarato estraneo a quei messaggi, attribuendo l’azione al presunto gruppo criminale. Dall’analisi dei supporti già sequestrati al 24enne, invece, sono emersi elementi ritenuti decisivi per ipotizzare la sua responsabilità in relazione ai messaggi di minacce inviati alla vittima e di altri testi diffamatori divulgati attraverso gruppi social, creati sempre in modalità anonima. Video e foto che gli investigatori sono riusciti a recuperare avrebbero, poi, confermato anche le ipotesi di revenge porn, vista la corrispondenza tra quanto pubblicato e quanto recuperato durante l’attività di analisi, immagini private e intime che solo l’ex fidanzato poteva avere. L’insieme dei riscontri avuti dalle indagini e diverse testimonianze acquisite hanno portato la Procura a chiedere e ottenere gli arresti domiciliari.