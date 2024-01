Retrò, quarant’anni e non sentirli. Più 20% di espositori e appassionati

Torna domenica Retrò, prima edizione del 2024: l’evento festeggia 40 anni di vita. L’occasione è utile per fare il punto sull’andamento di questa manifestazione che a Città di Castello si svolge dal 1984 e che negli ultimi anni ha ritrovato una nuova spinta. Tra le bancarelle si possono trovare curiosità per ogni gusto: dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato, dal libro al mobile antico, oggetti vintage o di modernariato, tazze e tazzine. Ha registrato nel corso del 2023, ogni terza domenica del mese, una presenza media di 110 operatori con picchi record a giugno e dicembre che hanno sfiorato i 130 espositori. Una delle manifestazioni che piace di più e che attira tante persone nel centro storico di Città di Castello.

"La presenza media è aumentata rispetto agli anni precedenti di circa il venti per cento", fa sapere il Comune che chiarisce come gli espositori provengano da tutto il centroItalia e dal nord: si va dall’Umbria, al Lazio, fino all’Abruzzo, poi Marche Emilia Romagna, Toscana, ma anche Veneto e Lombardia). Numeri e statistiche che promuovono a pieni voti questa iniziativa che non sente affatto il peso degli anni nell’attesa di aprile, quando ci sarà l’edizione del quarantennale.

Intanto si lavora per domenica 21 gennaio con la prima edizione del 2024: sono attesi oltre 120 espositori, nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti. "Si riparte carichi del successo e dei consensi registrati nel 2023 per Retrò, una manifestazione che mantiene sempre inalterato il fascino e il gradimento di tutti, italiani e stranieri. Un’occasione in più per visitare la nostra città e i suoi palazzi nobili rinascimentali perché Retrò diventa non solo una possibilità per conoscere una città ricca di opere d’arte che vanno dal Medioevo al Rinascimento all’arte contemporanea, ma anche per gustare nei ristoranti ed esercizi ricettivi i prelibati menù della cucina locale", ha dichiarato l’assessore al commercio e turismo, Letizia Guerri, nell’aggiungere la sua gratitudine per il personale comunale e per il corpo di Polizia Municipale in riferimento al lavoro di supporto che viene svolto in ogni edizione. A tal proposito in vista dell’edizione mensile di domenica il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza con la quale istituisce il divieto di transito, dalle ore 6 alle ore 20 sulle piazze e sulle vie interessate dalla manifestazione, divieto esteso anche ai residenti e agli autorizzati.