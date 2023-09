“Retata“ antidroga dei carabinieri

Quattro denunce per possesso di droga e tre segnalazioni per consumo di stupefacenti nei controlli del fine settimana dei carabinieri, che hanno perlustrato varie zone della provincia. A Fabro denunciato per detenzione a fini di spaccio un 29enne perugino, residente in provincia di Terni, trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, posti in sequestro; denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un 24enne orvietano che, coinvolto in un incidente stradale, è stato trasportato in ospedale dove è risultato positivo ai cannabinoidi. Ad Amelia denunciati per detenzione a fini di spaccio due giovani, uno minorenne, che controllati nel centro storico sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di circa 4 e 9 grammi di hashish ; segnalato in qualità di assuntore un 27enne marocchino, residente nel senese e che, controllato nei pressi di una discoteca, è stato trovato in possesso di circa 1,5 grammi di hashish e di una dose di cocaina. A Montecastrilli segnalato come assuntore un 45enne di origini campane in possesso di 5 grammi di cocaina; stessa sorte a Terni per un 23enne rumeno con 3 grammi di hashish. Ai segnalati, tutti alla guida di un’auto, è stata anche ritirata la patente.