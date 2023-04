“Resurrexi“, la corale in concerto a Montone

Quindici appuntamenti, a partire da oggi e tredici comuni per “Pasqua tra Umbria e Toscana“, il calendario di eventi promosso da Diocesi e Museo diocesano giunto quest’anno alla sua VIII edizione. Ricco il calendario degli eventi pensati con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale di tutta la valle. Inediti e suggestivi gli spazi come musei, chiese, teatri, auditorium e santuari che ospiteranno concerti, visite guidate, conferenze, mostre, convegni e presentazione di libri tra i mesi di aprile e maggio. Il primo evento a Gubbio nella chiesa di Santa Maria dei Laici oggi alle 11.30 con l’inaugurazione della Piccola collettiva d’arte sacra in collaborazione con la Diocesi di Gubbio e l’associazione “La Medusa“. Il secondo appuntamento Lunedì dell’Angelo alle ore 18 nella chiesa di San Francesco a Montone con il concerto dal titolo “Resurrexi“ della Corale Braccio Fortebraccio con la partecipazione della Scuola primaria diretta da Francesco Fulvi.