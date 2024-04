Restyling per Umbriafiere. Investimento da 6 milioni

PERUGIA - "Il centro fieristico Umbriafiere ha bisogno, per crescere ancora, di diventare una struttura moderna ed all’avanguardia dove ospitare eventi importanti per la nostra economia". Con queste parole la presidente della Regione Donatella Tesei, ha presentato (foto) il progetto di restyling dell’infrastruttura che si trova a Bastia il cui costo complessivo è di circa 6,1 milioni di euro e prevede la ristrutturazione dei tre padiglioni nella parte dell’impiantista, pavimentazione, illuminazione, sistema infissi, involucro architettonico, passerelle di collegamento, piazzali di parcheggio, restyling della palazzina antistante e condizionamento del padiglione n. 9. "L’utilizzo di risorse regionali provenienti dal fondo sviluppo e coesione ci impegna ad un piano tempi-azioni molto preciso, secondo progettualità che abbiamo già depositato e che garantirà una realizzazione, ne siamo certi, secondo i tempi previsti" ha concluso Tesei.

"Era infatti necessario intervenire subito - ha dichiarato il Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri - perché le strutture sono datate ed hanno necessità impellente di essere ammodernate così da consentire anche attività diverse da quella prettamente fieristica. Ci troviamo – ha aggiunto – in un contesto che si colloca tra le città più belle dell’Umbria e quindi questo progetto rappresenta un’ulteriore opportunità per far conoscere e visitare il nostro territorio". Per il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti – come Comune ci siamo spinti su nuovi percorsi, consapevoli del grande ruolo che può assumere questo centro fieristico a condizione che sia adeguato e competitivo. Competere – ha concluso il sindaco - significa correre insieme e ringrazio la Presidente che ha accolto subito le nostre istanze per intraprendere questa strada".