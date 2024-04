Restyling della palestra. Consegnato il cantiere. Ecco gli interventi

Sono stati consegnati alla ditta esecutrice i lavori per la manutenzione straordinaria del lastrico solare e per l’adeguamento igienico sanitario degli spogliatoi e dei bagni al servizio della palestra polivalente di Ripa. Gli interventi sono finanziati per una somma complessiva di 80mila euro, dei quali 60mila a carico del bilancio comunale ed i restanti a carico della società gestrice, l’Asd Ripa del presidente Sergio Paffarini. Gli interventi previsti, della durata di circa 3 mesi, sono finalizzati a ripristinare il decoro e la funzionalità dell’impianto.