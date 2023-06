Restyling al “Campo“ "Iniziati il countdown e le indagini geologiche"

Conto alla rovescia per i lavori al Campo de li Giochi, finanziati dal Next generation Eu. L’iter dei lavori di restyling, atteso e necessario, è al via già al termine delle Giostre del 2023. Lo ha confermato l’assessore alla Quintana, Decio Barili, parlando durante la conferenza stampa di presentazione della Giostra, ma vengono confermati anche dalle pubblicazioni degli atti relativi sul sito del Comune. E’ stato affidato infatti l’incarico professionale per l’esecuzione delle indagini geologiche e geofisiche sulla struttura. Nella determina di affidamento è scritto infatti che "ai fini della predisposizione del progetto esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione del "Campo dei giochi" in via Nazario Sauro e all’intervento di risanamento delle gradinate della stessa struttura, previsto per l’anno 2024, gli Uffici tecnici si trovano nella necessità di dover effettuare un’indagine geologica – geofisica dell’area che sarà oggetto degli interventi". Una prestazione per la quale il Comune ha deciso di ricorrere ad un professionista esterno, avendo accertato che esistono motivi ostativi a svolgere questo incarico internamente per "l’elevata specializzazione delle prestazioni da acquisire, per la carenza di organico tecnico in relazione alla prestazione e al carico di lavoro programmato in generale dall’amministrazione comunale; c’è inoltre la necessità di rispettare la programmazione dei lavori". L’incarico consisterà nella esecuzione di prove penetrometriche dinamiche e prospezioni geofisiche dell’area oggetto degli interventi. L’incarico per l’intervento è stato dunque affidato alla Eco Geo Engineeering di Trevi per un totale di 1.604 euro iva compresa. Il tempo utile per ultimare il servizio oggetto di affidamento è fissato in giorni 10 naturali e consecutivi decorrenti dalla lettera di inizio attività da parte del responsabile del procedimento e il ritardo nella consegna della documentazione relativa alle prestazioni affidate comporta una penale pari al dieci per mille del compenso, per ogni giorno oltre i termini di cui al punto che precede.