Restituisce un portafogli. Un gesto da premiare

Storie di onestà e di sani principi. E’ quanto emerso ieri a Palazzo dei Priori, in occasione della consegna da parte del presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi di un riconoscimento al Federico Molini, protagonista di un nobile gesto.

Alcune settimane fa infatti un ignaro cittadino smarrisce nei pressi della sua abitazione il proprio portafogli contenente un po’ tutto: documenti, bancomat, carte di credito nonché mille euro. Per fortuna da quelle parti passava Molini che, individuato il portafogli in terra, lo ha raccolto, ha cercato il numero del proprietario riuscendo poi a contattarlo per restituirgli l’oggetto smarrito. Il tutto, per giunta, rifiutando la ricompensa offertagli.

"E’ stato un gesto che mi è venuto spontaneo – ha raccontato Federico Molini, di professione tecnico del suono – perché è frutto dell’educazione che mi ha impartito mio padre, contraddistinta dai valori dell’onestà e delle correttezza".