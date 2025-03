Responsabile sicurezza

Il Gruppo Gesenu da 40 anni si occupa di igiene urbana e, tramite una serie di società controllate e/o partecipate, è in grado di intervenire in tutte le fasi della gestione del ciclo dei rifiuti, dalla progettazione degli impianti e dei servizi, fino alla gestione degli stessi passando per l’elaborazione di campagne di comunicazione e progetti didattici per la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali.

Nell’ambito del nostro gruppo cerchiamo un responsabile, che riportando direttamente alla direzione aziendale, si occuperà dell’attività di controllo prevenzione e pianificazione in materia di sicurezza, in particolare: valutazione dei fattori di pericolo, analisi dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa di settore vigente; - gestione della valutazione e prevenzione dei rischi (redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi); - coordinare le attività di sicurezza e prevenzione all’interno dei siti produttivi nel rispetto della vigente normativa; - monitoraggio e controllo del comportamento dei lavoratori e della sicurezza delle attività; - formazione dei lavoratori in materia di sicurezza; - elaborazione delle statistiche di sicurezza; - rapporti con il medico competente, le istituzioni esterne ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Selezioneremo i profili con i seguenti requisiti preferenziali:  diploma di laurea ad indirizzo tecnico preferibilmente ingegneria  conseguimento dei moduli a, b e c dei corsi rspp , con abilitazione aggiornata,  pregressa esperienza di 10/15 anni su realtà produttive di medie/grandi dimensioni.

Info sito web https://www.gesenu.it/pagina/privacy. Inoltrare la candidatura su “Chi siamo” → “Lavora con Noi” indicando nel campo ruolo/posizione desiderata: “Responsabile servizio prevenzione e protezione” e flaggando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.