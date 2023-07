Residenti di Perugia, "Abbiamo ricominciato, non è possibile ogni anno la stessa cosa"

"Abbiamo ricominciato. Non è possibile che ogni anno sia la stessa cosa". Tornano alla carica i residenti del centro storico di Perugia (la zona è quella di piazza Piccinino, Porta Sole, via Mattioli) perché con il caldo la “movida“ si fa risentire e riposare diventa praticamente impossibile. "Stanotte (quella tra sabato e domenica, ndr) – raccontano – fino alle quattro è stato un delirio di urla e schiamazzi. Per non parlare del fatto che fumano le canne sotto le finestre delle nostre case, necessariamente aperte per il caldo. O che orinano ovunque, utilizzando come “bagno privato“ qualunque angolo disponibile".

Ma non è solo questo il problema: quando il “tasso alcolico“ si alza, "iniziano le urla, litigi continui, con grida che diventano insopportabili". "Abbiamo ricominciato, peggio che mai – dicono ancora i cittadini che vivono in centro –. E non ci spieghiamo come sia possibile che , dopo anni e anni di denunce e segnalazioni da parte nostra, nessuno decida di prendere in carico questa situazione e di provare a risolverla. Ci viene impedito di riposare, di dormire, come fanno tutti gli altri".

Ma all’orizzonte c’è un altro problema. "Siamo molto preoccupati per le notti di Umbria Jazz – dicono ancora i residenti –. Ci sono alcuni di noi che stanno pensando alla vigilanza privata, almeno per quel periodo. Certo, non dovrebbe essere questa la soluzione, dovrebbe pensarci chi di dovere, chi ha responsabilità della città. Ma non possiamo permetterci di trascorrere notti insonni. Vedremo come muoverci, ma i vigilantes potrebbero essere una soluzione".