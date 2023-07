Reperti trovati sotto Piazza Grande: non saranno più visibili

GUBBIO – Proseguono spediti i lavori di ripavimentazione di Piazza Grande, un intervento che in pratica turisti e cittadini seguono in ’diretta’, tra aspettative e curiosità. Il recente rinvenimento di alcuni basamenti del vecchio loggiato, demolito nel 1839, che delimitava la “platea magna” dalla parte di via Baldassini, non è stato un episodio inaspettato. Sicuramente autorità e maestranze ci erano confrontate anche in occasione della precedente ripavimentazione realizzata nel 1970. Allora era stato deciso per l’inventariazione ed interramento; soluzione che verrà quasi sicuramente adottata anche in questa circostanza. Pensare ad una copertura che li renda visibili, tipo vetro, è impensabile considerato l’uso che la Piazza svolge in occasione delle varie manifestazioni, a cominciare dalla Festa dei Ceri. I reperti, comunque, sono stati oggetto di un sopralluogo da parte dell’architetto Castiglione della Soprintendenza ai monumenti e dell’ingegner Marcucci della direzione dei lavori. La pavimentazione proseguirà regolarmente in maniera spedita.