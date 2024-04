TERNI Sul nuovo regolamento della Ztl, modificato dopo le proteste e che lunedì finirà in Consiglio comunale, Confcommercio ringrazia la Giunta Bandecchi mentre l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria protesta per l’esclusione della categoria. "In merito alla proposta della Giunta per la delibera del Consiglio sulle modifiche al regolamento della Ztl – così Confcommercio – manifestiamo apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, al fine di superare le criticità incontrate dalle imprese che lavorano in centro. La recente concertazione consente di dare risposte alle problematiche operative delle attività economiche generatesi con la precedente versione del regolamento".

"Ztl, i giornalisti restano fuori", è invece la presa di posizione dell’Ordine umbro che esprime "sconcerto e indignazione per la scelta dell’ amministrazione comunale che ignora consapevolmente il diritto-dovere di cronaca, limitando così sia lo svolgimento dell’attività, peraltro svolta in condizioni sempre più difficili, sia la giusta richiesta informativa della comunità".