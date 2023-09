Regione verso le elezioni Fora non boccia Bandecchi

Il calo demografico, il "problema strutturale" della sanità e la competitività del sistema regionale sono le priorità da affrontare nell’ultimo anno di legislatura per Andrea Fora (nella foto), consigliere regionale del Patto civico. "È l’ultimo anno – ha detto – di una legislatura, che in alcuni momenti ho condiviso e continuo a condividere, partita con la necessità che questa regione fosse cambiata". Riguardo al calo demografico, il consigliere ha spiegato che l’Umbria è "una delle regioni più vecchie d’Italia". "Serve immediatamente mettere in campo - ha detto Fora - una legge regionale, che sto depositando, per favorire la natalità e le famiglie. Tutti parliamo degli ospedali e nessuno della medicina sul territorio. A costo zero possiamo favorire la domiciliarità e i servizi sul territorio. Abbiamo poi una regione tra le più basse in Italia in grado di attrarre risorse del Pnrr a favore degli enti locali. Con un pò di attenzione e competenza possiamo rafforzare i Comuni nella richiesta di risorse europee". Riguardo al tema alleanze in vista delle elezioni, il consigliere ha rilevato che "oggi i cittadini sono meno interessati alle coalizioni e più ai contenuti. Il centrosinistra, come il centrodestra, avrà la capacità di essere credibile solo se metterà in campo un progetto realmente innovativo non tanto nelle persone ma nei modi e nei contenuti". Fora non apre ma nemmeno chiude completamente a una possibile alleanza tra i civici e Stefano Bandecchi in vista delle prossime elezioni regionali. Non abbiamo pregiudizi sulle persone ma sì sui contenuti. Bandecchi in alcuni aspetti è riuscito a interpretare il malcontento ma ho l’ambizione di pensare che si possa vincere non solo attraverso urla ma riportando dentro la politica i contenuti e le proposte serie".