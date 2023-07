Regione Umbria, incontro proficuo tra Tesei e Bandecchi per Ospedale e ITS di Terni

TERNI "Ho incontrato questo pomeriggio in Regione Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, accompagnato dal vicesindaco Riccardo Corridore“, così in un post della Regione corredato da foto, la governatrice Donatella Tesei. "Durante l’incontro, proficuo e cordiale - spiega la presidente della Regione – , il sindaco mi ha richiesto delucidazioni in merito al nuovo Ospedale di Terni, riscontrando con soddisfazione la nostra ferma volontà riguardo alla sua realizzazione e al già avvenuto avvio del percorso tecnico-economico. Ho anche rassicurato il sindaco sull’iter intrapreso che porterà alla nomina dei direttori delle strutture complesse dell’Ospedale ternano, al posto dei facenti funzione. Infine, abbiamo affrontato il tema della nascita di un Its a Terni, argomento su cui ho preso atto di quanto riferito dal sindaco ed ho garantito veloci approfondimenti specifici". "Ci siamo dati appuntamento a breve per continuare a discutere, in un’ottica costruttiva, dei principali progetti che riguardano Terni, già in corso di realizzazione da parte della Regione", conclude Tesei.