"Regione, servizi in dismissione. E la sanità è un’emergenza sociale"

Ha parlato di una popolazione "in caduta libera", un pil regionale "in rallentamento" e della sanità vista come "emergenza sociale", con "servizi in dismissione", il gruppo del Pd in Assemblea legislativa che ha espresso soprattutto un giudizio "negativo" sull’operato della Giunta guidata da Donatella Tesei. Lo ha fatto in una conferenza stampa di fine anno a Palazzo Cesaroni. "L’Umbria - ha affermato la capogruppo Simona Meloni, affiancata dai consiglieri Tommaso Bori e Michele Bettarelli - viene risucchiata sempre più verso il mezzogiorno".

Meloni ha così ricordato le tre "parole chiave" su cui si è mossa l’attività del gruppo e su cui "si è fatto finora troppo poco in Umbria": sostenibilità (economica, sociale e ambientale), produttività (per ridurre il gap umbro) e innovazione (per aumentare l’occupazione). Secondo il gruppo consiliare del Pd, "sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile in Umbria non si registrano forti miglioramenti per nessuno di essi". Dai consiglieri dem è arrivata anche la critica alla gestione dei fondi Pnrr. "La Giunta Tesei - è stato affermato - ha scelto di investire in maniera disomogenea, privilegiando la transizione ecologica e la digitalizzazione, ma trascurando altri settori importanti come l’impresa e il lavoro (2,6% in Umbria contro il 3,8% di media nazionale), la scuola e la ricerca (3,8% contro 6,9%), e la sanità (1,4% contro il 5,4%)". Poi la sanità. "Si vive nel caos - ha sostenuto Bori - con 18 dirigenti sanitari cambiati, con l’impossibilità di prenotare visite e controlli e di accedere ai servizi, per non parlare del personale, con il ritardo nelle assunzioni, e dei presidi territoriali svuotati. Giudizio negativo anche sul versante del Piano rifiuti, con alcune ragioni "non ideologiche" a giustificarlo: tempi-costi inconciliabili, localizzazione in capo ai privati, mancanza di sostenibilità e innovazione.