Regione e Comune ai ferri corti: "Sull’aeroporto continua la speculazione politica"

Regione e Comune ai ferri corti sulla questione dell’aeroporto, ma l’amministrazione municipale di Assisi non ha dubbi: continua la speculazione politica, non si vuole accettare la realtà dei fatti, e vengono riconfermate le forti perplessità di natura tecnica e contabile sulla reiterata richiesta del contributo "in conto gestione" per il piano industriale. "Per l’ennesima volta ribadiamo la posizione che è uguale a quella del Comune di Perugia, nonostante si tentino ridicole giustificazioni verso una parte politica (quella di centrodestra) come parlare di ‘intenti politici’ quando si tratterebbe di versare risorse pubbliche – viene evidenziato dalla municipalità della città serafica -. È ben noto ormai a tutti che le risorse pubbliche dei Comuni possono essere impiegate se è solo se, oltre all’intento dei politici, vi è la legittimità contabile e formale sancita dagli organi dirigenziali e di controllo. La politica e gli atti non si fanno con le promesse, questo dovrebbe essere chiaro a tutti, a maggior ragione a chi governa la cosa pubblica". Il Comune di Assisi ribadisce che non ha alcuna intenzione di cedere le proprie quote avendo contribuito con risorse proprie a risanare il bilancio quando lo stesso era in perdita e ha confermato in atti il proprio sostegno al piano di crescita dell’aeroporto votando positivamente. "Non è intenzione del Comune rallentare l’apprezzato sviluppo dell’aeroporto, anzi come ribadito al presidente Marcucci nel proficuo incontro avuto, Assisi vuole contribuire promuovendo la propria immagine e rafforzando le attività cosiddette ‘non aviation’ oppure contribuendo a rotte per il turismo religioso ma l’impegno economico di risorse pubbliche comunali deve essere sempre vagliato, al fine di valutarne la piena legittimità".