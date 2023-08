Regione, attacco hacker "Umbria troppo esposta"

"Nonostante i nostri appelli e le nostre richieste, l’Umbria è ancora troppo esposta agli attacchi hacker e a farne le spese sono ancora i cittadini, per i quali diventa impossibile prenotare visite nei Cup e addirittura ai medici di famiglia non è stato possibile inviare le ricette di prenotazione nel sistema". Così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni, che ricorda "le continue sollecitazioni che da inizio legislatura, come Pd, abbiamo portato avanti nel chiedere maggiore sicurezza informatica, anche attraverso il coinvolgimento del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Inviti e proposte rimaste lettera morta e che oggi, in presenza di un ‘bombardamento hacker’ tornano d’attualità. Una vera azione di rafforzamento - conclude Meloni - non è più rinviabile. Settori critici quali i trasporti, l’energia, la sanità e la finanza dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali. E l’Umbria si ritrova, pur nel 2023, in una condizione di disarmo di fronte a queste iniziative. E, a quanto pare, appaiono insufficienti e probabilmente mal utilizzati i due milioni di euro investiti per la sicurezza informatica".