Reggono le presenze

FOLIGNO In un’analisi più specifica dell’economia del territori si evidenzia che il manifatturiero è in difficoltà, con una riduzione delle unità locali del 2,7 per cento. Il turismo mostra segnali di ripresa, con un aumento delle presenze, ma una permanenza media inferiore alla media nazionale. I settori più dinamici sono il commercio all’ingrosso e i servizi alle imprese e le imprese leader per fatturato sono Oma e UmbraGroup, che svolgono un ruolo strategico per l’occupazione locale. In relazione alla redditività, quadro altalenante mentre le imprese investono molto registrando un incremento delle immobilizzazioni totali nel 2023, superando la media italiana. Poche, sotto la media regionale, le esportazioni e bassa nelle aziende resta la propensione all’innovazione. Gli investimenti in digitalizzazione sono limitati, riducendo la competitività. Parlando di manodopera e di dipendenti, il numero di addetti per impresa è inferiore alla media umbra e italiana ma il costo del personale è cresciuto del 19 per cento tra il 2019 e il 2023, pur restando inferiore alla media nazionale. Tra i consigli forniti la necessità di incentivi per attrarre giovani e professionisti, accompagnando il tutto con investimenti in formazione per colmare il gap di competenze. "Il nodo demografico è centrale e senza un’inversione di tendenza il rischio è un declino economico e sociale sempre più grave", si legge nel report.