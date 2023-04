Regate mondiali, doppio appuntamento di prestigio al Club Velico

Ancora due Mondiali in arrivo al Club Velico Castiglionese, anche nel 2023, dopo quello della Micro Class dello scorso luglio. Dal 23 aprile, con la cerimonia ufficiale di apertura presso il Club, prenderanno il via i campionati Modelvela. Due le categorie in gara, Marblehead e Ten Rater. Per la categoria M, le regate iniziano la mattina del 24 per concludersi il 29. Dopo un giorno di pausa, il 1 maggio, fino al 3, si svolgeranno le regate per il mondiale della categoria 10R. I modelli Marblehead e Ten Rater, con dimensioni a partire dal metro e trenta di lunghezza a salire fino quasi ai due metri, utilizzano materiali avveniristici per scafo e vele e sono condotti da terra con sofisticati radiocomandi. I timonieri in gara sono 62 nella classe Marblehead e 45 nella classe Ten Rater e provengono da 13 Paesi stranieri per 3 continenti, Australia, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Nuova Zelanda, Polonia, Stati Uniti d’America, Ungheria.