“Regalo sospeso“. Ora c’è la distribuzione

BASTIA UMBRA - È terminata l’iniziativa del “giocattolo sospeso“, la raccolta solidale di giochi destinata ai bambini della comunità bastiola, curata dal Settore servizi alla persona del Comune (che si occuperà della distribuzione dei regali) e dalla Casa del Giocattolo. L’iniziativa, promossa in tutta Italia da Assogiocattoli, permette di vivere e realizzare con un piccolo gesto la vera essenza del Natale, rendendolo un momento di gioia e festa anche per quelle famiglie che, tra le tante difficoltà della vita, spesso non hanno la possibilità di acquistare i regali. "Il ruolo dell’amministrazione municipale – viene evidenziato dal Comune – è quello di prendersi cura di tutti i bisogni della comunità rispondendo efficacemente ad un tessuto sociale ed economico in continuo mutamento. Pertanto, iniziative come quella del ‘giocattolo sospeso’ ci ricordano che dobbiamo avere a cuore la vita di tutti e che l’affetto e la solidarietà sono il più grande regalo che si possa fare in questo Natale", ha evidenziato l’amministrazione.