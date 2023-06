Recuperati soldi "inghiottiti" da sconosciuti, Polizia Postale dell'Umbria all'opera

PERUGIA - Credevano di aver saldato la fattura per una fornitura edile, invece, quei soldi erano stati "inghiottiti" da sconosciuti. Li ha recuperati la polizia a conclusione delle indagini condotte dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale dell’Umbria. Secondo quanto ricostruito, la società risultata vittima della frode, dopo aver ricevuto sulla propria casella di posta elettronica una fattura emessa per la fornitura di materiali, aveva disposto un bonifico in favore del conto corrente associato all’Iban riportato nel documento contabile. Credevano di aver saldato quanto dovuto, ma quando il fornitore è tornato a sollecitare il pagamento, i titolari dell’azienda hanno capito che qualcosa non era andato nel modo giusto. Nello specifico, si era appurato che l’iban non era quello giusto e che la fattura era stata modificata con la sostituzione delle coordinate bancarie. L’azienda è risultata vittima del cosiddetto business e mail compromise, con il quale icriminali informatici riescono ad inserirsi tra due utenti che stanno comunicando tra loro.