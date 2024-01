Record di presenze per il Natale ad Assisi

ASSISI - Un Natale con un record di presenze in Assisi pari al 31% in più rispetto allo scorso anno, con le strutture ricettive praticamente sold out e un vero e proprio boom di stranieri, aumentati del 43 per cento. Dati ricavati dalla rilevazione di presenze smartphone, effettuata per conto del Comune di Assisi da società specializzate e leader nel settore della telefonia, come TIM, Olivetti e Incipit Consulting, opportunamente rielaborate da piattaforme specifiche. Il picco si è registrato il 31 dicembre, con ben 11.231 presenze in un solo giorno. Di particolare rilievo i giorni tra Capodanno e l’Epifania, con quasi 40mila visitatori in sei giorni, fra il 1° e il 6 gennaio 2023, contro i quasi 16mila dello stesso periodo del 2022. In generale, il flusso turistico è stato generato soprattutto da italiani, che rappresentano in media circa l’82% del totale. In netta crescita i turisti stranieri, che hanno rappresentato il 18% delle presenze, con un +43% rispetto al 2022. "Siamo di fronte a numeri eccezionali – sottolinea il sindaco, Stefania Proietti – a chiusura di un anno straordinario sul fronte turistico. Assisi è una delle mete italiane più gettonate, cuore pulsante dell’Umbria e traino fondamentale per il flusso turistico regionale".