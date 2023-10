Rebus Tardani. Sì convinto da Fi ma FdI ’nicchia’

Roberta Tardani incassa l’appoggio del suo ex partito, Forza Italia. "L’amministrazione Tardani, in cui Forza Italia ha giocato un ruolo chiave attraverso il nostro assessore Piergiorgio Pizzo ed il capogruppo Andrea Oreto, in questi anni ha svolto un lavoro significativo per Orvieto il quale è stato riconosciuto da tutti gli osservatori. È stata rilanciata l’immagine della città, il turismo e il ruolo di questo territorio che è tornato protagonista nel panorama regionale" afferma una nota del partito. Intanto scongiurare un disastro politico come quello di Terni, cercare di capire quali margini di manovra ci sono, se ci sono, per andare alle elezioni comunali con una coalizione compatta e, soprattutto, scegliere il candidato giusto: è quello che si accinge a fare il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Paolo Alunni Pistoli per trovare la difficile quadratura del cerchio a Orvieto , dove la dirigenza comunale del partito ha rotto con il sindaco Tardani, dicendosi indisponibile a sostenerne la candidatura per puntare sulla manager Roberta Palazzetti. "Stiamo procedendo da tempo al vaglio delle varie situazioni al fine di arrivare in tempi brevi al confronto con gli alleati della coalizione di centrodestra per l’individuazione unitaria dei vari candidati sindaco-dice Alunni Pistoli-, appare evidente come nel novero dei comuni che andranno al voto alla fine della primavera 2024, il comune di Orvieto, unico sopra i 15.000 abitanti dove le forze politiche si presenteranno ognuna con il proprio simbolo, rappresenti quello sul quale con maggior attenzione i livelli provinciali e regionali stanno lavorando prestando la massima attenzione a tutte le dinamiche in atto. Nessuna fuga in avanti né decisioni irrevocabili ma confronto interno ed esterno per parlare di prospettive, punti di forza e criticità".