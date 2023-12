Reati da codice rosso, patto con l’Università

Insieme all’Università di Perugia per contrastare i reati da codice rosso. Dopo la lettera d’intenti condivisa, il rettore Maurizio Oliviero e il questore Fausto Lamparelli firmeranno un protocollo di intesa che sancirà un ulteriore passo in avanti al contrasto del fenomeno, per il quale l’attenzione delle forze dell’ordine e non solo è ai massimi livelli. La collaborazione permetterà un approfondimento scientifico dei comportamenti violenti. "Grazie a questa collaborazione potremmo studiare meglio il fenomeno, partendo dallo studio del soggetto maltrattante per individuare buone prassi per scongiurare le cosiddette recidive, qualora la prevenzione non sia sufficiente – sottolinea il questore Lamparelli – . Conoscere il ciclo della violenza è importante, tutelare le vittime è fondamentale, dopo le nuove norme recentemente introdotte ritengo che sia stato fatto un ulteriore passo avanti, con un ulteriore inasprimento delle conseguenze per soggetto il maltrattante, per cui anche un provvedimento di ammonimento, che di fatto è un cartellino giallo, diventa un pesante presupposto per chi ha comportamenti violenti"