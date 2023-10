’Re Tartufo’ sale sul trono. A Gubbio da tutto il mondo per mostra e degustazioni

Ottobre, soprattutto a Gubbio, è il mese del tartufo. Per questo, anche per il 2023 la città di pietra arricchisce la proposta turistica con appuntamenti ed eventi enogastronomici incentrati sul pregiato tubero. La manifestazione principale è ovviamente la ’Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco’, che si svolgerà da sabato 28 ottobre a mercoledì 1° novembre 2023, che attira sempre importanti rivenditori e ospiti di alto livello oltre a degustatori da tutta Italia.

Ma l’offerta del mese del tartufo non si ferma alla prestigiosa mostra. Anzi si amplia con altre manifestazioni e competizioni, come la ’Tuber Cup 2023’, presentata lo scorso 19 ottobre nel ristorante “Osteria Cernicchi”, che decreterà la migliore salsa, con protagonista ovviamente il tartufo di quest’anno. La competizione è nata da un’idea dell’Associazione Host Gubbio ed è stata rivolta agli addetti del settore ristorativo e produttivo, ovvero a chef, ristoratori e a chiunque produca salse e conserve, attirando l’interesse in tutta Italia. Ad essere premiata, il prossimo 30 ottobre presso il Centro Servizi Santo Spirito, sarà quindi la salsa che, oltre ad essere gustosa, riuscirà a farsi notare come la più creativa ed innovativa tra quelle in gara, che riuscirà ad accaparrarsi il premio in denaro di 1000 euro.

A decretare la salsa vincitrice sarà una giuria tecnica composti da cuochi, giornalisti di settore e nomi di grande prestigio nell’enogastronomia nazionale che assaggeranno le salse e sceglieranno quella che più rispecchia i parametri decisionali. La ’Tuber Cup’ del 2022 era stata vinta da Daniele Cernicchi, titolare del ristorante dove è avvenuta la presentazione, nel corso del quale lo chef ha dato sfoggio della propria abilità tecnica offrendo anche un assaggio della salsa che gli aveva valso il premio dello scorso anno.

Il tartufo è dunque vero protagonista specialmente in questo periodo nella città eugubina, che come detto si prepara ad ospitare quella che è la kermesse più attesa di questo intenso ottobre, al Mostra del Tartufo Bianco. Oltre ai numerosi stand di Piazza 40 Martiri, c’è grande attesa anche per lo showcooking di Giorgione, famoso chef. Ulteriori novità saranno diramate nella conferenza stampa di lunedì 23 ottobre, ma di sicuro le prospettive sono ottime.