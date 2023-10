“Re Lear“ inaugura la stagione del Morlacchi. Debutto in prima nazionale per la tragedia

Un debutto in prima nazionale inaugura la stagione del teatro Morlacchi: da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre l’attesa è tutta per “Re Lear“ (nella foto), una delle più famose tragedie di William Shakespeare per la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia in un nuova produzione che vede tornare insieme il Teatro Stabile dell’Umbria e il Teatro dell’Elfo di Milano. L’attore Elio De Capitani vestirà i panni del vecchio e tormentato re, protagonista di un doloroso viaggio alla scoperta di sé. Accanto a lui sul palco 11 attori: Mauro Bernardi, Elena Ghiaurov, Mauro Lamantia, Giuseppe Lanino, Viola Marietti, Giancarlo Previati, Alessandro Quattro, Elena Russo Arman, Nicola Stravalaci, Umberto Terruso, Simone Tudda. Dopo Perugia, lo spettacolo sarà a Milano al Teatro Elfo Puccini dal 25 ottobre al 19 novembre.

"Re Lear – dicono i due registi – ci tocca da vicino perché è il racconto di uno dei viaggi più strazianti dell’uomo verso la sua vera essenza: un cammino rovinoso conduce il vecchio e arrogante re dal trono fino alla landa desolata. La parabola è terribile: trascinare il nostro tempo oltre il tempo che cambia, usurpare la vita bloccando il naturale passaggio fra le generazioni e trasformarlo in una guerra non può che portarci a un destino di follia e di cecità. Ma è anche un capolavoro di potentissimo teatro: i personaggi hanno la tridimensionalità della vita, anzi di una vita che dall’inizio del ‘600 ad oggi palpita ancora reale". Al via anche gli incontri collaterali: venerdì alle 17.30 al Morlacchi si sarà l’incontro del pubblico con Compagnia e domenica la replica sarà audiodescritta grazie al progetto “Teatro no limits“ del Centro Diego Fabbri, che consente anche alle persone non vedenti e ipovedenti di seguire la messa in scena. Prevendite al botteghino del Morlacchi, prenotazioni allo 075.57542222, acquisto on line su www.teatrostabile.umbria.it.