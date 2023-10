“Re Lear“ inaugura in prima nazionale la stagione del Morlacchi

La stagione del Teatro Morlacchi si apre stasera alle 20.45 con debutto in prima nazionale di “Re Lear“, una delle più famose tragedie di William Shakespeare per la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia in una nuova produzione che vede tornare insieme il Teatro Stabile dell’Umbria e il Teatro dell’Elfo di Milano. Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica 22 (domani alle 19.30, venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17) con protagonista l’attore Elio De Capitani (nella foto) che vestirà i panni del vecchio e tormentato re, in un doloroso viaggio alla scoperta di sé. Con lui in scena ci saranno 11 attori: Elena Russo Arman, Elena Ghiaurov, Viola Marietti, Mauro Berardi, Mauro Lamantia, Giuseppe Lanino, Giancarlo Previati, Alessandro Quattro, Nicola Stravalaci, Umberto Terruso, Simone Tudda. Da ricordare che venerdì alle 17.30 la Compagnia incontrerà il pubblico a teatro e che la replica di domenica sarà audiodescritta grazie al progetto del Centro Diego Fabbri che consente anche alle persone non vedenti e ipovedenti di seguire la messa in scena.