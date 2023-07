Rassegna Teatrale a Piazzetta a Ficulle: 30° Edizione

Anno importante, il 2023, per il Circolo culturale “Il Teatro“ di Ficulle che, nel mese di agosto, organizzerà la trentesima edizione della “Rassegna Teatrale a Piazzetta“. Il traguardo raggiunto, non certamente comune fra le associazioni culturali dei piccoli paesi, rende gli organizzatori di questa edizione particolarmente orgogliosi e li ripaga del lavoro svolto in questi decenni per sostenere la vita culturale del comune dell’alto Orvietano. La rassegna prevede tre spettacoli, che si terranno all’aperto, in pieno centro storico, ed avranno come protagonisti due gruppi teatrali ed uno musicale. Il primo spettacolo si svolgerà mercoledì 2 agosto alle 21, quando la Compagnia Teatrale “I Burloni“ presenterà la commedia “Tutta colpa delle pillole“. Il 9 agosto, sempre alle 21, altra commedia “Natale al basilico“, messa in scena dalla Compagnia “I Ragazzi di Moiano“. La rassegna si chiuderà il 17 con “Napolitudine“, omaggio alla canzone d’autore napoletana con Sandro Paradisi, Rossella Costa e Felix Rainone.