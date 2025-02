Rassegna concertistica in biblioteca comunale

CORCIANO Si svolgerà dal 22 febbraio al 4 luglio, nella Biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano, l’ottava edizione di Note di viaggio, rassegna concertistica promossa in collaborazione con l’associazione Cdg-Next. Divenuta nell’arco degli anni un appuntamento di riferimento per gli amanti della musica, “Note di viaggio“ vedrà in scena cinque concerti (tutti a ingresso libero) che trasformeranno la biblioteca in un luogo di esplorazione musicale e condivisione culturale, grazie a un ricco programma che attraversa generi, epoche e tradizioni sonore.

Ad aprire la rassegna, il 22 febbraio, sarà il Duo Gardel composto da Gianluca Campi (fisarmonica) e Claudio Cozzani (pianoforte) con “Barock & Tango“, un intreccio tra la raffinatezza della musica barocca e le appassionate atmosfere del tango delle origini. Il 22 marzo, il Duo Ciotola-Testa (Francesco Ciotola, tenore, e Nadia Testa, pianoforte) proporrà "Il paese del Sole... Cuore classico italiano", un percorso che attraverserà melodie classiche rievocando nostalgia e bellezza del patrimonio musicale italiano.