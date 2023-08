RASSEGNA AD ASSISI

Al via l’edizione 2023 di “Note d’In...Chiostro“, rassegna di concerti organizzata dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Stasera alle 21, nel Chiostro Sisto IV della Basilica di San Francesco, “Nihil sub sole novum - Nulla di nuovo sotto il sole“ con il Resonare Vocal Ensemble, diretto da Pietro Consoloni. In programma musiche di Byrd, da Venosa, Monteverdi, Gallus, Palestrina. Ingresso libero a offerta. Si prosegue giovedì 17, stesso luogo e ora con “La fleur absente“, Elena Casagrande, violino e Lorenzo Cannelli, pianoforte mentre sabato 19 nella Basilica Superiore di San Francesco c’è “Rbs Europa Choir“ con Rory McCleery, direttore e musiche di Desprez, Palestrina, Mouton, de Morales