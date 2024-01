Rapine nel parcheggio e al bar. Forse sono gli stessi banditi

Potrebbero avere la stessa firma le due rapine compiute mercoledì sera in via Settevalli e a Ferro di Cavallo. In entrambi i casi, il rapinatore impugnava una pistola. La prima si è verificata nei pressi di un centro commerciale, la seconda, invece, è stata compiuta ai danni di un bar. In via Settevalli una donna, mentre si dirigeva verso la propria auto, parcheggiata all’interno del parcheggio sotterraneo del centro commerciale, è stata rapinata della propria borsa da un uomo che l’ha raggiunta e minacciata con una pistola per farsi consegnare la borsa. Successivamente si è allontanato a bordo di una macchina insieme a un altro complice.

Alla vittima, che non ha riportato conseguenze fisiche, sono stati sottratti duecento euro e il cellulare che si trovavano all’interno della borsa. Nel secondo caso, a Ferro di Cavallo, sono entrati in azione due uomini, di cui uno armato di pistola. Dopo aver minacciato la barista, rimasta incolume, si sono appropriati del cassetto del registratore di cassa con oltre mille euro, per poi darsi alla fuga. Sul posto, oltre agli uomini della squadra volante, è intervenuto il personale del gabinetto provinciale della polizia scientifica di Perugia per i rilievi alla ricerca di eventuali tracce. Sono in corso gli approfondimenti investigativi della polizia, riferisce la questura di Perugia, finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale collegamento tra i due episodi, partendo dalle immagini delle telecamere di sicurezza e dalle testimonianze. Non si esclude, appunto, che gli autori siano gli stessi.