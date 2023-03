Rapine col machete, si chiude il cerchio Preso il quinto componente della banda

Si chiude il cerchio attorno ai responsabili delle rapine compiute col machete che si consumarono tra Altotevere e Valtiberina nel periodo di Natale. A febbraio erano già state arrestate tre persone, un altro denunciato e in queste ore anche il quinto componente della banda è stato assicurato alla giustizia. I carabinieri della Compagnia di Città di Castello (coordinati dal Luogotenente Fabrizio Capalti) hanno infatti tratto in arresto un ragazzo di origine macedone di appena 19 anni, da tempo residente nel capoluogo tifernate, associato ai domiciliari.

Le indagini sono iniziate a dicembre quando la banda aveva messo a segno la prima rapina a San Secondo, nel distributore, orario di chiusura della vigilia di Natale. I malviventi, dopo aver minacciato il titolare del distributore con un machete lo avevano costretto a farsi consegnare l’incasso, circa due mila euro, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata. A distanza di pochi giorni la seconda tentata rapina ad opera della stessa banda era avvenuta nella stazione di servizio lungo la E45 a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Armati di roncola, avevano fatto irruzione all’interno dell’autogrill, ma in questo caso la rapina non andò a buon fine poiché il ‘palo’ avvisò i due ladri dell’arrivo di alcune auto quindi la banda si era data alla fuga a bordo della stessa autovettura utilizzata per San Secondo. Dopo i due episodi sono iniziate le indagini che hanno dato un volto ai componenti della banda. I carabinieri sono partiti incrociando le varie testimonianze delle persone che erano state minacciate e rapinate, per poi passare a setacciare le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è stato così documentato, in maniera dettagliata, anche il "modus operandi" usato in entrambi gli episodi, nei quali ognuno aveva compiti ben definiti: due di loro entravano nelle attività da derubare col volto travisato, armati di machete e roncola e – dopo aver minacciato i presenti – si facevano consegnare gli incassi giornalieri.

Ad aspettare i rapinatori nei paraggi in auto, così da favorire la fuga, altri complici. Alla fine di febbraio i carabinieri tifernati, insieme ai militari di Sansepolcro, avevano arrestato per gli stessi fatti un 24enne di origine argentina residente a Città di Castello; un 25enne tifernate, e un 22enne di origine marocchina residente a San Giustino. Il quarto della banda, un 28enne cittadino Ghanese residente a Città di Castello, è stato denunciato.