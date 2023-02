Rapine ai distributori col machete: tre arresti

Avevano rapinato, nel giro di un paio di giorni, due distributori: uno a San Secondo (la vigilia di Natale) e l’altro a Pieve Santo Stefano lungo la E45, impugnando un machete e una roncola. Ora tre persone sono state arrestate (si trovano ai domiciliari col braccialetto elettronico) dai carabinieri di Città di Castello e Sansepolcro a margine di serrate indagini. Un quarto uomo ritenuto componente della banda, complice nella fuga, è stato invece denunciato. I tre finiti ai domiciliari devono rispondere di rapina in concorso e sono un ragazzo di nazionalità argentina di 24 anni residente a Città di Castello, un venticinquenne tifernate e un ventiduenne di origine marocchina che vive a San Giustino.

Denunciato infine un 28enne cittadino ghanese residente a Città di Castello. I due episodi al centro dell’indagine sono avvenuti a dicembre e dalle indagini dei carabinieri è emerso che in entrambi i casi i malviventi hanno agito con il volto travisato e armati di machete e roncola. Ciascuno con "compiti ben definiti". Le indagini erano partite la sera stessa della rapina a San Secondo, poco prima di Natale quando nel distributore il titolare era stato costretto a consegnare l’incasso di circa 2 mila euro sotto la minaccia di un machete puntato alla testa. Qualche giorno dopo i malviventi avevano fatto irruzione in un autogrill di Pieve Santo Stefano (Arezzo) ma in questo caso la rapina non andò a segno per l’arrivo delle forze dell’ordine e quindi la fuga dei rapinatori.

A identificare e arrestare gli autori di questi due colpi sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello, in collaborazione con quelli della vicina Sansepolcro, che hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei tre ragazzi. Dalle indagini svolte dai carabinieri sarebbe stato documentato anche il "modus operandi" in entrambi gli episodi: gli indagati, con il volto travisato, armati di machete e roncola, ognuno con dei compiti ben definiti, si presentavano nei distributori di carburante o autogrill facendosi consegnare dalle vittime gli incassi giornalieri.

Subito dopo la fuga a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, in sosta poco lontano e con il motore acceso dove li attendeva un quarto uomo, il complice denunciato.