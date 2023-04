Rapina un anziano Subito arrestata

Erano a Città di Castello per lavoro e hanno di fatto arrestato una donna che aveva appena rapinato un anziano. Ora hanno ricevuto un riconoscimento per meriti di servizio. L’uno al lavoro fuori territorio di competenza, l’altra invece libera dal servizio hanno bloccato due persone in fuga dopo una rapina. Per questa condotta meritoria il sindaco e il comandante della Polizia Locale di Città di Castello (che ha proposto i riconoscimenti), hanno premiato con un encomio solenne il maresciallo della polizia locale di Magione Andrea Volpi e l’agente tifernate Eleonora Lotti. Elogio scritto anche per l’agente scelto Paolo Franchi e l’agente Riccardo Lucci della Polizia locale di Città di Castello. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco, del comandante della Polizia locale di Magione Mario Rubechini e dei familiari dei premiati. I fatti risalgono alla mattinata del 16 febbraio, quando il maresciallo Volpi, giunto a Città di Castello per alcune pratiche, e l’agente Lotti sono arrivati a piazzale Ferri, dove una cittadina rumena di 20 anni con i due figli piccoli aveva appena rapinato un pensionato, sfilandogli il portafogli di tasca e strattonandolo fino a farlo cadere. Volpi e Lotti hanno avvistato il veicolo sul quale la straniera si stava allontanando e hanno bloccato l’uscita del parcheggio. Sul posto anche una squadra volante e gli agenti della Polizia locale tifernate Franchi e Lucci, che hanno soccorso la vittima della rapina e hanno contribuito al recupero della somma sottratta: 300 euro che erano stati occultati nel pannolino di uno dei figli dell’autrice del reato (arrestata, il complice denunciato).