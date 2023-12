Minaccia un automobilista con la pistola per farsi consegnare i soldi. La rapina in un parcheggio

Perugia, 4 dicembre 2023 – Minacciato con una pistola e costretto a fermarsi a prelevare ad un bancomat per consegnare i soldi al malvivente. E’ successo a Perugia, dove un automobilista è stato rapinato nella zona del parcheggio del campo sportivo di San Sisto.

Gli agenti di polizia, chiamati dalla vittima, hanno appreso che quest’ultimo, mentre si trovava parcheggiato con la propria auto, ha visto salire a bordo un uomo travisato che lo ha intimato, minacciandolo con una pistola, di consegnargli tutto il denaro in suo possesso. Visto che la vittima si era rifiutata di consegnargli i soldi, l'uomo ha esploso un colpo in aria costringendola a recarsi presso un istituto di credito per prelevare del denaro.

Acquisito il contante - 140 euro - l'uomo si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Dopo aver tranquillizzato la vittima e aver constatato che non necessitava dell'intervento dei sanitari, i poliziotti hanno accertato che il colpo è stato esploso da un'arma a salve. Indagini in corso per acquisire gli elementi utili ad identificare l'autore.