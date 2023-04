Rapina in villa nella notte di Natale Imprenditore aggredito e derubato

TERNI Risale alla notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre scorsi, la rapina subita da Bruno Bevilacqua nella sua villa di Cesi. Sei le persone indagate: tre uomini, in carcere, arrestati da polizia e carabinieri nel corso delle indagini, e tre ragazze, denunciate, una delle quali avrebbe compiuto diciott’anni proprio quel giorno. Con la chiusura delle indagini preliminari la Procura si appresta a chiede il rinvio a giudizio (oppure l’archiviazione) dei coinvolti. L’imprenditore, molto noto anche per essere stato l’agente di Victoria Silvstedt, avrebbe incontrato gli indagati, grazie ad una comune conoscenza, in un locale a tarda notte invitandoli a concludere la serata nella sua abitazione. Qui sarebbe scattata la rapina violenta. In manette sono finiti due albanesi e un napoletano. All’improvviso l’imoprenditore sarebbe stato aggredito, picchiato con un manganello telescopico e derubato, tra l’altro, di un orologio di grande valore. Le ragazze si difendono sostenendo di non aver nulla a che fare con la rapina.