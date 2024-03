Rapina impropria al supermercato. Due denunciati

MAGIONE - I carabinieri hanno denunciato due romeni per rapina impropria in concorso. I fatti risalgono a fine gennaio, quando il direttore di un negozio del posto aveva denunciato che un uomo, di origini straniere, vestito di scuro e con un cappello calzato, si era introdotto nel suo supermercato e – dopo aver nascosto generi alimentari in una borsa – si era diretto verso l’uscita oltrepassando le casse. Una dipendente del punto vendita addetta “prevenzione furti“, che aveva assistito alla scena, aveva invitato l’uomo a riconsegnare la merce ma quest’ultimo, per tutta risposta, l’aveva offesa e poi spinta contro la porta a vetri del centro commerciale per dirigersi verso un’auto, in sosta nel parcheggio, condotta da un complice. La donna era stata medicata al pronto soccorso per le contusioni riportate. I carabinieri hanno identificato i due presunti autori - già noti alle forze dell’ordine - grazie ai filmati delle telecamere.