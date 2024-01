Mascherati come in “Point break”, arrestati per tentata rapina fuori dalla banca

Terni, 17 gennaio 2024 – Point Break in salsa ternana: in auto avevano un punteruolo, fascette da elettricista, alle mani i guanti di lattice per non lasciare impronte digitali e soprattutto ude maschere di lattice per camuffarsi. Maschere da carnevale, raffiguranti due uomini anziani, non gli ex presidenti americani come nel film culto di Kathryn Bigelow, ma adatte allo scopo.

Quello che i due campani di 54 e 48 anni non sapevano era che la squadra mobile della Questura di Perugia aveva già notato la loro auto sospetta e aveva già segnalato ai colleghi di Terni di fare attenzione. Così la Mobile ternana l’ha subito individuata in zona stadio, nelle vie dei poeti, area dove si trovano diverse banche.

I due, che poi sono risultati pluripregiudicati, sono arrestati per tentata rapina. Sono stati portati in questura, dove è emerso che la patente del 48enne, che era alla guida, era falsa, inoltre è risultato pluripregiudicato con varie denunce, anche per stupefacenti, e diversi arresti per rapina, reati commessi a Ravenna, Napoli, Rimini e Lanciano, e attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare a Napoli per una condanna per rapina. Anche il 54enne è risultato gravato da numerosi precedenti penali, denunce ed arresti per stupefacenti, porto abusivo di armi, di arnesi atti allo scasso, favoreggiamento e rapina, reati commessi a Salerno, Arezzo, Napoli. Dopo la procedura sono stati entrambi arrestati per tentata rapina e il 45enne anche per evasione e possesso di documenti falsi e sono stato portati al carcere di Terni.